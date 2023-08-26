Очередной "хлопок" в Белгороде. Сообщают о "работе ПВО"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В России, в городе белгород, прогремели взрывы. Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщает о якобы работе ПВО по БПЛА. Об этом пишут местные сми и гладков в Telegram, передает УНН.
Местные сми белгорода сообщают, что “над белгородской областью громко” и публикуют фото летающего объекта в небе.
Громкие звуки также прокомментировал губернатора области
Цитата
“Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле”, — говорится в сообщении.
Напомним
Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что боевые действия на территории Белгородской области рф являются внутренним конфликтом россиян.