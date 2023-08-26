Очередной "хлопок" в Белгороде. Сообщают о "работе ПВО"

Местные сми белгорода сообщают, что “над белгородской областью громко” и публикуют фото летающего объекта в небе.

Громкие звуки также прокомментировал губернатора области

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“Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле”, — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что боевые действия на территории Белгородской области рф являются внутренним конфликтом россиян.