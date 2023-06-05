Внутрішній конфлікт росіян: у Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що відбувається у бєлгородській області
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що бойові дії на території бєлгородської області рф є внутрішнім конфліктом росіян, передає УНН.
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"російський визвольний рух проводить успішні операції у бєлгородській області рф. Це – внутрішній конфлікт між путінським режимом та російським визвольним рухом. Україна захищає свою землю і не веде бойових дій на території росії", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначають у Центрі, початок внутрішнього російського опору став можливим на тлі повномасштабної російсько-української війни. Фахівці підкреслюють, що режим російського диктатора володимира путіна "виявився неготовим" придушувати збройний опір росіян на своїй території, тому він "активно розростається". Вони також пояснили, що російські сили спротиву стають "новим політичним фактором", який треба буде враховувати в контексті миротворчого процесу.
Нагадаємо
Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що суперечливі реакції російського керівництва на обмежений рейд у бєлгородській області свідчать про те, що спільного рішення щодо того, як реагувати, ще не було прийнято.