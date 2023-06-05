Внутренний конфликт россиян: в Центре стратегических коммуникаций объяснили, что происходит в белгородской области

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"русское освободительное движение проводит успешные операции в белгородской области рф. Это – внутренний конфликт между путинским режимом и русским освободительным движением. Украина защищает свою землю и не ведет боевых действий на территории россии", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечают в Центре, начало внутреннего российского сопротивления стало возможным на фоне полномасштабной российско-украинской войны. Специалисты подчеркивают, что режим российского диктатора владимира путина "оказался неготовым" подавлять вооруженное сопротивление россиян на своей территории, поэтому оно "активно разрастается". Они также объяснили, что российские силы сопротивления становятся "новым политическим фактором", который надо будет учитывать в контексте миротворческого процесса.

Напомним

Аналитики Института изучения войны сообщили, что противоречивые реакции российского руководства на ограниченный рейд в Белгородской области свидетельствуют о том, что общего решения о том, как реагировать, еще не было принято.