Чергова “бавовна” у бєлгороді. Повідомляють про “роботу ППО”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У росії, у місті бєлгород, пролунали вибухи. Губернатор бєлгородской області в'ячеслав гладков повідомляє про нібито роботу ППО по БПЛА. Про це пишуть місцеві змі та гладков у Telegram, передає УНН.
Місцеві змі бєлгорода повідомляють, що “над бєлгородською областю гучно” та публікують фото літаючого обʼєкта у небі.
Гучні звуки також прокоментував губернатора області
Цитата
“Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО — збитий БПЛА на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що бойові дії на території бєлгородської області рф є внутрішнім конфліктом росіян.