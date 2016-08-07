Из-за землетрясения в Донецкой ОГА создали оперативный штаб

Как сообщили в пресс-службе, в состав оперативного штаба вошли представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работники управлений здравоохранения и МВД, а также представители власти г. Мариуполя, Волновахского, Мангушского и Марьинского районов.

В оперативном штабе сообщают: "Все указанные службы приведены в состояние повышенной готовности для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Жителей Донецкой области просим сохранять спокойствие - ситуация находится на контроле в облгосадминистрации. В первую очередь для всех нас - безопасность наших граждан".

Как сообщал УНН, 7 августа в Украине произошло землетрясение. По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в 21 км от Волновахи.

Напомним, в Мариуполе и Бердянске местные жители тоже почувствовали подземные толчки.