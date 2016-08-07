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15 марта, 19:03 • 115781 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168319 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138995 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131371 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113427 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105842 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101717 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Актуальное
Из-за землетрясения в Донецкой ОГА создали оперативный штаб

Из-за землетрясения в Донецкой ОГА создали оперативный штаб

Киев • УНН

 • 8460 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В связи с землетрясением магнитудой 4,6 - 4,9 балла, который состоялся в Мариуполе, Волновахском, Мангушском и Марьинском районах, в Донецкой облгосадминистрации, военно-гражданской администрации создан оперативный штаб под председательством заместителя главы ОГА Виктора Ремского. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОГА.

Как сообщили в пресс-службе, в состав оперативного штаба вошли представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работники управлений здравоохранения и МВД, а также представители власти г. Мариуполя, Волновахского, Мангушского и Марьинского районов.

В оперативном штабе сообщают: "Все указанные службы приведены в состояние повышенной готовности для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Жителей Донецкой области просим сохранять спокойствие - ситуация находится на контроле в облгосадминистрации. В первую очередь для всех нас - безопасность наших граждан".

Как сообщал УНН, 7 августа в Украине произошло землетрясение. По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в 21 км от Волновахи.

Напомним, в Мариуполе и Бердянске местные жители тоже почувствовали подземные толчки.

Украинские Национальные Новости

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