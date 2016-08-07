Из-за землетрясения в Донецкой ОГА создали оперативный штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В связи с землетрясением магнитудой 4,6 - 4,9 балла, который состоялся в Мариуполе, Волновахском, Мангушском и Марьинском районах, в Донецкой облгосадминистрации, военно-гражданской администрации создан оперативный штаб под председательством заместителя главы ОГА Виктора Ремского. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОГА.
Как сообщили в пресс-службе, в состав оперативного штаба вошли представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работники управлений здравоохранения и МВД, а также представители власти г. Мариуполя, Волновахского, Мангушского и Марьинского районов.
В оперативном штабе сообщают: "Все указанные службы приведены в состояние повышенной готовности для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Жителей Донецкой области просим сохранять спокойствие - ситуация находится на контроле в облгосадминистрации. В первую очередь для всех нас - безопасность наших граждан".
Как сообщал УНН, 7 августа в Украине произошло землетрясение. По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в 21 км от Волновахи.
Напомним, в Мариуполе и Бердянске местные жители тоже почувствовали подземные толчки.