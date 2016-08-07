Через землетрус у Донецькій ОДА створили оперативний штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У зв’язку із землетрусом магнітудою 4,6 – 4,9 бали, який відбувся у м. Маріуполі, Волноваському, Мангушському та Мар’їнському районах, в Донецькій облдержадміністрації, військово-цивільній адміністрації створено оперативний штаб під головуванням заступника голови ОДА Віктора Ремського. Про це УНН повідомили у прес-службі ОДА.
Як повідомили у прес-службі, до складу оперативного штабу увійшли представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівники управлінь охорони здоров’я та МВС, а також представники влади м. Маріуполя, Волноваського, Мангушського та Мар’їнського районів.
В оперативному штабі повідомляють: “Всі зазначені служби приведені в стан підвищеної готовності для запобігання надзвичайним ситуаціям. Мешканців Донеччини просимо зберігати спокій — ситуація знаходиться на контролі в облдержадміністрації. В першу чергу для всіх нас — безпека наших громадян”.
Як повідомляв УНН, 7 серпня в Україні стався землетрус. За попередніми даними, епіцентр землетрусу був за 21 км від Волновахи.
Нагадаємо, у Маріуполі та Бердянську місцеві жителі теж відчули підземні поштовхи.