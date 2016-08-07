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Через землетрус у Донецькій ОДА створили оперативний штаб

Через землетрус у Донецькій ОДА створили оперативний штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У зв’язку із землетрусом магнітудою 4,6 – 4,9 бали, який відбувся у м. Маріуполі, Волноваському, Мангушському та Мар’їнському районах, в Донецькій облдержадміністрації, військово-цивільній адміністрації створено оперативний штаб під головуванням заступника голови ОДА Віктора Ремського. Про це УНН повідомили у прес-службі ОДА.

Як повідомили у прес-службі, до складу оперативного штабу увійшли представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівники управлінь охорони здоров’я та МВС, а також представники влади м. Маріуполя, Волноваського, Мангушського та Мар’їнського районів.

В оперативному штабі повідомляють: “Всі зазначені служби приведені в стан підвищеної готовності для запобігання надзвичайним ситуаціям. Мешканців Донеччини просимо зберігати спокій — ситуація знаходиться на контролі в облдержадміністрації. В першу чергу для всіх нас — безпека наших громадян”.

Як повідомляв УНН, 7 серпня в Україні стався землетрус. За попередніми даними, епіцентр землетрусу був за 21 км від Волновахи.

Нагадаємо, у Маріуполі та Бердянську місцеві жителі теж відчули підземні поштовхи.

Українські Національні Новини

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