Из-за угрозы взрыва в районной больнице Одесской области эвакуировали людей

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 59445 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 37537 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105100 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106683 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123730 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104893 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106965 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113008 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117330 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за угрозы взрыва в районной больнице Одесской области эвакуировали людей

Из-за угрозы взрыва в районной больнице Одесской области эвакуировали людей

Киев  •  УНН

 • 12357 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители проводят проверку по факту сообщения о заминировании Тарутинской районной больницы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Одесской области.

“На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, работники взрывотехническго управления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кинологи с собаками и психологи. Проводится эвакуация работников и пациентов”, - говорится в сообщении.

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Правоохранители проводят проверку административных зданий и прилегающих к ним территорий на наличие взрывных устройств и веществ. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, 4 декабря в Киеве неизвестные "заминировали" торговый центр.

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