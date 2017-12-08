Из-за угрозы взрыва в районной больнице Одесской области эвакуировали людей
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители проводят проверку по факту сообщения о заминировании Тарутинской районной больницы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Одесской области.
“На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, работники взрывотехническго управления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кинологи с собаками и психологи. Проводится эвакуация работников и пациентов”, - говорится в сообщении.
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Правоохранители проводят проверку административных зданий и прилегающих к ним территорий на наличие взрывных устройств и веществ. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, 4 декабря в Киеве неизвестные "заминировали" торговый центр.
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