Из-за угрозы взрыва в районной больнице Одесской области эвакуировали людей

“На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, работники взрывотехническго управления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кинологи с собаками и психологи. Проводится эвакуация работников и пациентов”, - говорится в сообщении.

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Правоохранители проводят проверку административных зданий и прилегающих к ним территорий на наличие взрывных устройств и веществ. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, 4 декабря в Киеве неизвестные "заминировали" торговый центр.

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