Через загрозу вибуху в районній лікарні на Одещині евакуювали людей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці проводять перевірку за фактом повідомлення про замінування Тарутинської районної лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій Нацполіції в Одеській області.
“На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального відділення поліції, працівники Вибухотехнічного управління, Державної служби з надзвичайних ситуацій, кінологи з собаками та психологи. Проводиться евакуація працівників та пацієнтів”, — йдеться у повідомленні.
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Правоохоронці проводять перевірку адміністративних будівель та прилеглих до них територій на наявність вибухових пристроїв та речовин. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 4 грудня у Києві невідомі “замінували” торгівельний центр.
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