Из-за потерь в живой силе оккупанты сокращают сроки подготовки личного состава - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На фоне значительных потерь живой силы, оккупанты приняли решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"На фоне значительных потерь живой силы, российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области.
Ранее в указанный лагерь привезли из мест лишения свободы на территории россии около 1000 человек пополнения. Подготовку тогда планировали проводить в течение четырех недель", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием.
Напомним
Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян.