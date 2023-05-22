Через втрати у живій силі окупанти скорочують терміни підготовки особового складу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На тлі значних втрат живої сили, окупанти прийняли рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засудженних. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"На тлі значних втрат живої сили, російське військове керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області.
Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території росії близько 1000 осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додали, що протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю.
Нагадаємо
Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян.