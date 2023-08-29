Из-за вражеского обстрела Сумщины три человека получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Вечером понедельника, 28 августа, оккупанты с территории рф обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области. Ранения получили три человека. Поврежден жилой дом и помещение библиотеки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
28 августа около 18:30 оккупанты с территории российской федерации осуществили артиллерийский обстрел г. Середина-Буда Шосткинского района. Один из вражеских снарядов упал на территорию частного домовладения.
В результате российского обстрела осколочные ранения получили жители дома, которые в это время находились во дворе, – 59-летняя женщина, ее 37-летний сын и 35-летний зять.
Также осколками повреждены частный жилой дом и помещение библиотеки.
Дополнение
Российские войска ночью и утром шесть раз обстреляли Сумскую область.