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Через ворожий обстріл Сумщини троє людей отримали поранення

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У ввечері понеділка, 28 серпня, окупанти з території рф обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області. Поранення отримали троє людей. Пошкоджено житловий будинок та приміщення бібліотеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

28 серпня близько 18:30 окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району. Один із ворожих снарядів упав на територію приватного домоволодіння.

Внаслідок російського обстрілу осколкові поранення отримали жителі будинку, які в цей час перебували у дворі, – 59-річна жінка, її 37-річний син та 35-річний зять.

Також уламками пошкоджено приватний житловий будинок та приміщення бібліотеки.

Доповнення

Російські війська вночі та вранці шість разів обстріляли Сумську область.

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