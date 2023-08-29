Через ворожий обстріл Сумщини троє людей отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У ввечері понеділка, 28 серпня, окупанти з території рф обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області. Поранення отримали троє людей. Пошкоджено житловий будинок та приміщення бібліотеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
28 серпня близько 18:30 окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району. Один із ворожих снарядів упав на територію приватного домоволодіння.
Внаслідок російського обстрілу осколкові поранення отримали жителі будинку, які в цей час перебували у дворі, – 59-річна жінка, її 37-річний син та 35-річний зять.
Також уламками пошкоджено приватний житловий будинок та приміщення бібліотеки.
Доповнення
Російські війська вночі та вранці шість разів обстріляли Сумську область.