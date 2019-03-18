Из-за вражеских обстрелов в зоне ООС погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли позиции украинских военных в зоне операции Объединенных сил. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток противник три раза обстрелял позиции наших войск, трижды применив оружие, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Все обстрелы боевики совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Так, из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи села Екатериновка, дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи хутора Вольный.
По данным штаба, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб.
"Подразделения, обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.
Как сообщал УНН, подразделение Объединенных сил сбило беспилотник врага на авдеевском направлении в Донбассе.
Напомним, в результате российской агрессии погибли 2955 защитников Украины.