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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за вражеских обстрелов в зоне ООС погиб украинский военный

Киев • УНН

 • 9140 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли позиции украинских военных в зоне операции Объединенных сил. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Из-за вражеских обстрелов в зоне ООС погиб украинский военный

"С начала текущих суток противник три раза обстрелял позиции наших войск, трижды применив оружие, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Все обстрелы боевики совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи села Екатериновка, дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи хутора Вольный.

По данным штаба, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

"Подразделения, обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

Как сообщал УНН, подразделение Объединенных сил сбило беспилотник врага на авдеевском направлении в Донбассе.

Напомним, в результате российской агрессии погибли 2955 защитников Украины.

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