Через ворожі обстріли в зоні ООС загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З початку поточної доби незаконні збройні формування тричі обстріляли позиції українських військових в зоні операції Об'єднаних сил. Через ворожі обстріли один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Від початку поточної доби противник три рази обстріляв позиції наших військ, тричі застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.
Усі обстріли бойовики здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Так, з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу села Катеринівка, двічі – зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і надалі – з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів – поблизу хутору Вільний.
За даними штабу, внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув.
"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", – додали у штабі ООС.
Як повідомляв УНН, підрозділ Об'єднаних сил збив безпілотник ворога на авдіївському напрямку на Донбасі.
Нагадаємо, внаслідок російської агресії загинули 2955 захисників України.