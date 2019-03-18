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Через ворожі обстріли в зоні ООС загинув український військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. З початку поточної доби незаконні збройні формування тричі обстріляли позиції українських військових в зоні операції Об'єднаних сил. Через ворожі обстріли один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Через ворожі обстріли в зоні ООС загинув український військовий

"Від початку поточної доби противник три рази обстріляв позиції наших військ, тричі застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Усі обстріли бойовики здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Так, з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу села Катеринівка, двічі – зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і надалі – з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів – поблизу хутору Вільний.

За даними штабу, внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув.

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", – додали у штабі ООС.

Як повідомляв УНН, підрозділ Об'єднаних сил збив безпілотник ворога на авдіївському напрямку на Донбасі.

Нагадаємо, внаслідок російської агресії загинули 2955 захисників України.

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