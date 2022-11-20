Из-за войны 5 млн украинцев потеряли работу – Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. По меньшей мере 5 миллионов украинцев потеряли работу из-за полномасштабного вторжения россии. Об этом на польско-украинском экономическом форуме сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает УНН со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.
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"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", – сказала Бережная.
Напомним
Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что массированные ракетные атаки россии по Украине 15 ноября привели к экономическому ущербу, близкому к миллиарду долларов.