Из-за войны 5 млн украинцев потеряли работу – Минэкономики

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"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", – сказала Бережная.

Напомним

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что массированные ракетные атаки россии по Украине 15 ноября привели к экономическому ущербу, близкому к миллиарду долларов.