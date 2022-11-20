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Из-за войны 5 млн украинцев потеряли работу – Минэкономики

Из-за войны 5 млн украинцев потеряли работу – Минэкономики

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. По меньшей мере 5 миллионов украинцев потеряли работу из-за полномасштабного вторжения россии. Об этом на польско-украинском экономическом форуме сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает УНН со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Цитата

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", – сказала Бережная.

Напомним

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что массированные ракетные атаки россии по Украине 15 ноября привели к экономическому ущербу, близкому к миллиарду долларов.

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