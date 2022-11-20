Через війну 5 млн українців втратили роботу – Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через повномасштабне вторгнення росії. Про це на польсько-українському економічному форумі повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
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"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", – сказала Бережна.
Нагадаємо
Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що масовані ракетні атаки росії по Україні 15 листопада призвели до економічних збитків, близьких до мільярда доларів.