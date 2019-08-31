Из-за испарений из канализации под Ровно умер коммунальщик, двое в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В результате отравления парами в канализационном коллекторе в Ровенской умер коммунальщик, еще двое госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Около полудня вчера, 30 августа, в полицию поступило сообщение от медиков, что в селе Заря бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть местного жителя, еще двух - госпитализировали", - сообщили в полиции.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что трое работников местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе. "В результате отравления опасными испарениями жизнь 37-летнего мужчины спасти не удалось, а 32-х и 57-летнего жителей Зари госпитализировали в больницу", - указали правоохранители.
Сведения по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в выгребной яме во Львовской области погибли двое мужчин.