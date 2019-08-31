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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112107 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122795 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114327 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120289 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125435 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150935 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150533 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 195244 просмотра

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Из-за испарений из канализации под Ровно умер коммунальщик, двое в больнице

Из-за испарений из канализации под Ровно умер коммунальщик, двое в больнице

Киев  •  УНН

 • 15200 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В результате отравления парами в канализационном коллекторе в Ровенской умер коммунальщик, еще двое госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"Около полудня вчера, 30 августа, в полицию поступило сообщение от медиков, что в селе Заря бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть местного жителя, еще двух - госпитализировали", - сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что трое работников местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе. "В результате отравления опасными испарениями жизнь 37-летнего мужчины спасти не удалось, а 32-х и 57-летнего жителей Зари госпитализировали в больницу", - указали правоохранители.

Сведения по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в выгребной яме во Львовской области погибли двое мужчин.

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