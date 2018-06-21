У вигрібній ямі на Львівщині загинули двоє чоловіків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 червня. УНН. Вчора у селі Куликів на Львівщині двоє чоловіків загинули під час чистки каналізаційного колодязя на приватному подвірї. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
Інцидент стався 20 червня близько 22:05 у смт Куликів на вул. Калнишевського.
Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, попередньо встановлено, що близько 22:00 батько з сином, віком 53 та 27 років, на власному господарстві чистили вигрібну яму. Один з них випадково впав всередину, інший, намагаючись йому допомогти, також опинився в ямі.
Обоє чоловіків померли у результаті отруєння каналізаційними випарами. Призначено експертизи.
Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок") КК України.
Нагадаємо, на Львівщині дві дівчинки, віком 3 та 4 років, впали у вигрібну яму. Внаслідок цього 3-річна дитина померла, старшу госпіталізували.