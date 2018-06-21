В выгребной яме во Львовской области погибли двое мужчин

Инцидент произошел 20 июня около 22:05 в пгт Куликов на ул. Калнышевского.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области, предварительно установлено, что около 22:00 отец с сыном, в возрасте 53 и 27 лет, на собственном хозяйстве чистили выгребную яму. Один из них случайно упал внутрь, другой, пытаясь ему помочь, также оказался в яме.

Оба мужчины умерли в результате отравления канализационными испарениями. Назначены экспертизы.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") УК Украины.

Напомним, во Львовской области две девочки, в возрасте 3 и 4 лет, упали в выгребную яму. В результате 3-летний ребенок умер, старшего госпитализировали.