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Через випари з каналізації під Рівним помер комунальник, двоє у лікарні

Через випари з каналізації під Рівним помер комунальник, двоє у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Внаслідок отруєння випарами у каналізаційному колекторі на Рівненщині помер комунальник, ще двох госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"Близько опівдня учора, 30 серпня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що у селі Зоря бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть місцевого жителя, іще двох — госпіталізували", - повідомили у поліції.

Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що троє працівників місцевого комунального підприємства проводили поточні роботи у каналізаційному колекторі. "Унаслідок отруєння небезпечними випарами життя 37-річного чоловіка врятувати не вдалося, а 32-х та 57-річного жителів Зорі госпіталізували до лікарні", - вказали правоохоронці.

Відомості за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у вигрібній ямі на Львівщині загинули двоє чоловіків.

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