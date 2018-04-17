Из-за взрыва дымовой гранаты в Донецкой области пострадал подросток
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Константиновке в Донецкой области вследствие неосторожного обращения со взрывоопасным предметом 16-летний подросток получил травмы руки. Парня госпитализировали. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.
"18-летний юноша и его 16-летний приятель нашли дымовую шашку. Младший решил поджечь ее, и пиротехническое средство взорвалось у него в руке", - отметили в пресс-службе Константиновского отдела полиции.
С многочисленными травмами верхних конечностей подростка доставили в больницу.
Напомним, трое подростков в Кременчуге пострадали в результате взрыва самодельной петарды. Так, они получили травмы нижних конечностей.
Также УНН сообщал, что в столичном парке Киото во время массовой драки мужчина бросил людям под ноги гранату.