Через вибух димової гранати на Донеччині постраждав підліток
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Костянтинівці, що на Донеччині, в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметом 16-річний підліток отримав травми руки. Хлопця госпіталізували. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
"18-річний юнак та його 16-річний приятель знайшли димову шашку. Молодший вирішив підпалити її, і піротехнічний засіб вибухнув у нього в руці", – зазначили у прес-службі Костянтинівського відділу поліції.
З чисельними травмами верхніх кінцівок підлітка доставили до лікарні
Нагадаємо, троє підлітків у Кременчуці постраждали в результаті вибуху саморобної петарди. Так, вони отримали травми нижніх кінцівок.
Також УНН повідомляв, що у столичному парку Кіото під час масової бійки чоловік кинув людям під ноги гранату.