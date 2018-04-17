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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через вибух димової гранати на Донеччині постраждав підліток

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Костянтинівці, що на Донеччині, в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметом 16-річний підліток отримав травми руки. Хлопця госпіталізували. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.

Через вибух димової гранати на Донеччині постраждав підліток

"18-річний юнак та його 16-річний приятель знайшли димову шашку. Молодший вирішив підпалити її, і піротехнічний засіб вибухнув у нього в руці", – зазначили у прес-службі Костянтинівського відділу поліції.

З чисельними травмами верхніх кінцівок підлітка доставили до лікарні

Нагадаємо, троє підлітків у Кременчуці постраждали в результаті вибуху саморобної петарди. Так, вони отримали травми нижніх кінцівок.

Також УНН повідомляв, що у столичному парку Кіото під час масової бійки чоловік кинув людям під ноги гранату.

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