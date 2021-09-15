Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его жена. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестованы. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.
Из-за убийства Моиза премьера Гаити могут не выпустить из страны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Премьер-министру Гаити Ариэлю Генри прокурор просит запретить выезд из страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Главный прокурор Гаити попросил судью, который контролирует расследование убийства президента Жовенеля Моиза, предъявить обвинения премьер-министру Ариэлю Генри как подозреваемому и приказал миграционным службам не отпускать его из страны.
Ранее УНН писали, премьера Гаити призвали к отставке после вызова на допрос по делу об убийстве президента.
Напомним