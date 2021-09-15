Через вбивство Моїза прем'єра Гаїті можуть не випустити з країни

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Головний прокурор Гаїті попросив суддю, який контролює розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза, пред'явити звинувачення прем'єр-міністру Аріелю Генрі як підозрюваному і наказав міграційним службам не відпускати його з країни.

Раніше УНН писали, прем'єра Гаїті закликали до відставки після виклику на допит у справі про вбивство президента.

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