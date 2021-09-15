Моїз був смертельно поранений 7 липня під час нападу невідомих на резиденцію глави держави, вогнепальні поранення також отримала його дружина. Пізніше влада оголосила, що в злочинну групу входили 26 громадян Колумбії, частина яких вже заарештовано. Всього у справі про вбивство затримано більше 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аїтьєн на півночі республіки.
Через вбивство Моїза прем'єра Гаїті можуть не випустити з країни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прем'єр-міністру Гаїті Аріелю Генрі прокурор просить заборонити виїзд з країни. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Головний прокурор Гаїті попросив суддю, який контролює розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза, пред'явити звинувачення прем'єр-міністру Аріелю Генрі як підозрюваному і наказав міграційним службам не відпускати його з країни.
Раніше УНН писали, прем'єра Гаїті закликали до відставки після виклику на допит у справі про вбивство президента.
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