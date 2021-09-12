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Прем'єра Гаїті закликали до відставки після виклику на допит у справі про вбивство президента

Прем'єра Гаїті закликали до відставки після виклику на допит у справі про вбивство президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Управління із захисту громадян Гаїті, що є основною правозахисною організацією в республіці, закликало прем’єр-міністра Аріеля Анрі подати у відставку після того, як в п’ятницю він був викликаний в прокуратуру для дачі свідчень у справі про вбивство президента країни Жовенеля Моїза. Відповідна заява розміщена в суботу на сторінці правозахисників в Twitter, передає УНН.

Цитата

“Управління по захисту громадян з обуренням дізналось, що після офіційного запиту прокурора Порт-о-Пренса в (телекомунікаційну) компанію Digicel вона підтвердила факт телефонних розмов між прем’єр-міністром Аріелем Анрі і Жозефом-Феліксом Бадьо, одним з передбачуваних організаторів вбивства президента Жовенеля Моїза, — йдеться в повідомленні. — Заради продовження розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза і встановлення істини пан Аріель Анрі повинен без зволікання піти у відставку”.

Деталі

Управління також закликало Організацію американських держав і представництво ООН в Гаїті уникати підтримки Анрі, який, на його думку, “стає одним з підозрюваних у вбивстві президента”.

У п’ятницю прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод викликав Анрі в прокуратуру для дачі свідчень у справі про вбивство президента. Глава уряду республіки повинен з’явитися в інстанцію 14 вересня. Як в свою чергу поінформував місцевий новинний портал Gazette Haiti, відомості про телефонні розмови між Анрі і Бадьо з’явилися менш ніж за добу до підписання угоди між владою і опозицією щодо врегулювання політичної кризи в країні.

Нагадаємо

Моїз був смертельно поранений 7 липня під час нападу невідомих на резиденцію глави держави, вогнепальні поранення також отримала його дружина. Пізніше влада оголосила, що в злочинну групу входили 26 громадян Колумбії, частина яких вже заарештовано. Всього у справі про вбивство затримано більше 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аїтьєн на півночі республіки.

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