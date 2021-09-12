Премьера Гаити призвали к отставке после вызова на допрос по делу об убийстве президента

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Управление по защите граждан Гаити, которая является основной правозащитной организацией в республике, призвало премьер-министра Ариэля Анри подать в отставку после того, как в пятницу он был вызван в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Соответствующее заявление размещено в субботу на сайте правозащитников в Twitter, передает УНН.