Премьера Гаити призвали к отставке после вызова на допрос по делу об убийстве президента
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Управление по защите граждан Гаити, которая является основной правозащитной организацией в республике, призвало премьер-министра Ариэля Анри подать в отставку после того, как в пятницу он был вызван в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Соответствующее заявление размещено в субботу на сайте правозащитников в Twitter, передает УНН.
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“Управление по защите граждан с возмущением узнало, что после официального запроса прокурора Порт-о-Пренса в (телекоммуникационную) компании Digicel она подтвердила факт телефонных разговоров между премьер-министром Ариэлем Анри и Жозефом-Феликсом Бадьё, одним из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, — говорится в сообщении. — Ради продолжения расследования убийства президента Жовенеля Моиза и установления истины господин Ариэль Анри должен без промедления уйти в отставку”.
Детали
Управление также призвало Организацию американских государств и представительство ООН в Гаити избегать поддержки Анри, который, по его мнению, “становится одним из подозреваемых в убийстве президента”.
В пятницу прокурор Порт-о-Пренса Бэд-Фор Клод вызвал Анри в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента. Глава правительства республики должен появиться в инстанцию 14 сентября. Как в свою очередь сообщил местный новостной портал Gazette Haiti, сведения о телефонных разговорах между Анри и Бадьё появились менее чем за сутки до подписания соглашения между властью и оппозицией по урегулированию политического кризиса в стране.
Напомним
Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его жена. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестованы. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.