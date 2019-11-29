Из-за тумана в столичном регионе слабая видимость
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве и Киевской области в пятницу, 29 ноября, утром будет удерживаться туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в частности, на дорогах. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"По Киеве 29 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Также отмечается, что по Киевской области 29 ноября ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
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- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
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- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
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- избегать резких маневров на дороге.
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Напомним, 29 ноября в Украине пройдут дожди.