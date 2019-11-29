Из-за тумана в столичном регионе слабая видимость

"По Киеве 29 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Также отмечается, что по Киевской области 29 ноября ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:



снизить скорость движения;



при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;



держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;



при остановке включить аварийную световую сигнализацию;



избегать резких маневров на дороге.



Напомним, 29 ноября в Украине пройдут дожди.