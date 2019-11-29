Через туман у столичному регіоні слабка видимість
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві та Київській області у п'ятницю, 29 листопада, вранці утримається туман, через що буде обмежена видимість, зокрема, на дорогах. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Києву 29 листопада вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Також зазначається, що по Київській області 29 листопада вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
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- знизити швидкість руху;
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- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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- уникати різких маневрів на дорозі.
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Нагадаємо, 29 листопада в Україні дощитиме.