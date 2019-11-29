Погода: в Україні сьогодні дощитиме

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На всій території України 29 листопада очікуються дощі. Про це повідомляє УкрГідрометцентр, передає УНН.

“29 листопада у більшості південних, центральних областей та на Сумщині значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)”, — мовиться у повідомленні.

Синоптики також попереджають про туман вранці з видимістю 200-500 метрів.

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Вдень у центрі та на сході країни очікується 5-9 градусів тепла, на заході та півдні — +9-11, у Криму — до +14 градусів.

У Києві сьогодні вдень 3-5 градусів тепла, дощ.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.

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