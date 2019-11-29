Погода: в Украине сегодня дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На всей территории Украины 29 ноября ожидаются дожди. Об этом сообщает УкрГидрометцентр, передает УНН.
“29 ноября в большинстве южных, центральных областей и в Сумской значительные дожди (I уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.
Синоптики также предупреждают о тумане утром с видимостью 200-500 метров.
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Днем в центре и на востоке страны ожидается 5-9 градусов тепла, на западе и юге — + 9-11, в Крыму — до +14 градусов.
В Киеве сегодня днем 3-5 градусов тепла, дождь.
Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.