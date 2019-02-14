Из-за тумана в Киевской области слабая видимость на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Туман сохранится в Киевской области в первой половине дня 14 февраля, из-за чего будет слабая видимость. Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.
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"В ближайший час с удерживанием в первой половине дня 14 февраля туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали в ведомстве.
Напомним, в Украине 14 февраля ожидается небольшой снег, местами с дождем - в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях, в Карпатах ночью умеренный снег.