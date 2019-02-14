Из-за тумана в Киевской области слабая видимость на дорогах

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63976 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 85240 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131245 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130811 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130098 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125181 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161343 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107190 просмотра
Актуальное
Из-за тумана в Киевской области слабая видимость на дорогах

Из-за тумана в Киевской области слабая видимость на дорогах

Киев  •  УНН

 • 9651 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Туман сохранится в Киевской области в первой половине дня 14 февраля, из-за чего будет слабая видимость. Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах значительная снеголавинная опасность

"В ближайший час с удерживанием в первой половине дня 14 февраля туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали в ведомстве.

Напомним, в Украине 14 февраля ожидается небольшой снег, местами с дождем - в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях, в Карпатах ночью умеренный снег.

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