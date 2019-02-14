Через туман у Київській області слабка видимість на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Туман утримається у Київській області у першій половині дня 14 лютого, через що буде слабка видимість. Про це попередили у прес-службі ДСНС України, передає УНН.
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"У найближчу годину з утриманням в першій половині дня 14 лютого туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, в Україні 14 лютого очікується невеликий сніг, місцями з дощем - у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях, у Карпатах вночі помірний сніг.