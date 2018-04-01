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Из-за таяния снега вода залила дорогу Полтава-Киев

Из-за таяния снега вода залила дорогу Полтава-Киев

Киев  •  УНН

 • 27231 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Из-за таяния снежного покрова вдоль дороги Полтава-Киев вода залила проезжую часть. Об этом сообщает корреспондент УНН.

“Это дорога Полтава-Киев. На полях был снег. Он растаял. Теперь на полях озера. Иногда эти озера переполняют рвы у трассы в низинах. И поэтому должны разлив, причем в том месте, а это где-то 170-180 км в Киев”, — указано в сообщении.

Также корреспондент добавил, что: “В темноте можно не увидеть не сориентироваться и получить гидроудар как минимум, кроме того, что от соприкосновения с водой машину просто может бросить в любую сторону”.

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