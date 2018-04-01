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Через танення снігу вода залила дорогу Полтава-Київ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Через танення снігового покриву вздовж дороги Полтава-Київ вода залила проїзджу частину. Про це повідомляє кореспондент УНН.

“Це дорога Полтава-Київ. На полях був сніг. Він розтанув. Тепер на полях озера. Іноді ці озера переповнюють рови біля траси в низинах. І тому маємо розлив, при чому в тому місці, а це десь 170-180 км до Києва”, — йдеться в повідомленні.

Кореспондент також додав, що: “У темряві годі й побачити не зорієнтуватися і отримати гідроудар як мінімум, крім того, що від зіткнення з водою машину просто може кинути в будь-яку сторону”.

Українські Національні Новини

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