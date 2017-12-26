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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через суды возобновились более 2 тыс. уволенных правоохранителей

Киев • УНН

 • 7798 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Более 2000 уволенных работников правоохранительных органов возобновились на своих должностях через суды. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил председатель Нацполиции Сергее Князев, передает корреспондент УНН.

Через суды возобновились более 2 тыс. уволенных правоохранителей

"Количество восстановленных работников полиции - около 2 тысяч. Решение суда - немедленно через сутки. Но мы предложили всем восстановленным работникам пройти стажировку на Востоке страны. Был ряд отказов и мы их уволили из рядов полиции, и теперь они проходят службу в Донецкой и Луганской области", - добавил он.

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Напомним, правоохранительные органы заблокировали более тысячи "групп смерти" в социальных сетях.

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