Через суды возобновились более 2 тыс. уволенных правоохранителей

"Количество восстановленных работников полиции - около 2 тысяч. Решение суда - немедленно через сутки. Но мы предложили всем восстановленным работникам пройти стажировку на Востоке страны. Был ряд отказов и мы их уволили из рядов полиции, и теперь они проходят службу в Донецкой и Луганской области", - добавил он.

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Напомним, правоохранительные органы заблокировали более тысячи "групп смерти" в социальных сетях.