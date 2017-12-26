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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через суди поновилися понад 2 тис. звільнених правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Понад 2 тисячі звільнених працівників правоохоронних органів поновились на своїх посадах через суди
Про це під час підсумкової прес-конференції заявив голова Нацполіції Сергії Князєв, передає кореспондент УНН.

Через суди поновилися понад 2 тис. звільнених правоохоронців

“Кількість поновлених працівників поліції — близько 2 тисяч. Рішення суду — негайно через добу. Але ми запропонували всім поновленим працівникам пройти стажування на Сході держави. Був ряд відмов і ми їх звільнили з лав поліції, і тепер вони проходять службу в Донецькій та Луганській області”, — додав він.

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Нагадаємо, правоохоронні органи заблокували понад тисячу “груп смерті” в соціальних мережах.

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