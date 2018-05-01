Из-за стрельбы в одесского активиста задержали двух злоумышленников

"Сегодня в 10:03 в спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Сегетской в Одессе произошла стрельба. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что ранения из травматического оружия получил 23-летний мужчина. Два злоумышленника пока задержаны", - проинформировали в полиции.

Также установлен и задержан автотранспорт, на котором двигались злоумышленники.

"На место происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем ГУНП - генералом Головиным. Сейчас сведения об инциденте вносятся в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины", - уточнили в полиции.

В свою очередь Д.Головин на своей странице в Facebook сообщил, что одного злоумышленника задержали недалеко от места совершения преступления, а другого – по ориентировке.

"Также обнаружено транспортное средство, которым, вероятно, передвигались преступники. В настоящее время проводятся следственные действия, изъято видео с камер наблюдения, работаем со свидетелями. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ", - написал он.

Напомним, на одесского экс-лидера "Правого сектора" Сергея Стерненка напали, выстрелив в затылок.