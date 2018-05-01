Через стрілянину в одеського активіста затримали двох зловмисників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В результаті стрілянини в активіста Сергія Стерненка в Одесі затримали двох зловмисників. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.
"Сьогодні о 10:03 до спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сегедська в Одесі сталася стрілянина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що поранення з травматичної зброї отримав 23-річний чоловік. Двох зловмисників наразі затримано", – проінформували в поліції.
Також встановлено і затримано автотранспорт, на якому рухалися зловмисники.
"На місце події працює посилена слідчо-оперативна група на чолі з керівником ГУНП – генералом Головіним. Зараз відомості про інцидент вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК України", – уточнили в поліції.
У свою чергу Д.Головін на свої сторінці у Facebook повідомив, що одного зловмисника затримали недалеко від місця скоєння злочину, а другого – за орієнтуванням.
"Також виявлено транспортний засіб, яким, імовірно, пересувалися злочинці. Наразі проводяться слідчі дії, вилучено відео з камер спостереження, працюємо зі свідками. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ", – написав він.
Нагадаємо, на одеського екс-лідера "Правого сектора" Сергія Стерненка напали, вистріливши в потилицю.