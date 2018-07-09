Из-за стрельбы в Днепре погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Стрельба произошла в Днепре, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"9 июля около часу ночи на ул. Кодацкий Спуск г. Днепр произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу, где, не приходя в сознание, он умер", - говорится в сообщении.
Во время осмотра места происшествия была изъята гильза и направлена на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавших.
Напомним, возле столичного вокзала мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку.