Из-за стрельбы в Днепре погиб мужчина

"9 июля около часу ночи на ул. Кодацкий Спуск г. Днепр произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу, где, не приходя в сознание, он умер", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия была изъята гильза и направлена ​​на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавших.

Напомним, возле столичного вокзала мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку.