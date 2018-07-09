Через стрілянину у Дніпрі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Стрілянина сталася у Дніпрі, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"9 липня близько 1-ї ночі на вул. Кодацький Узвіз м. Дніпра відбулася стрілянина, в результаті якої 31-річний чоловік отримав вогнепальне поранення голови. Потерпілого доставили до лікарні, де, не приходячи до тями, він помер", – йдеться в повідомленні.
Під час огляду місця події була вилучена гільза та направлена на експертизу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 12 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі на місці події працюють слідчі. Вживаються заходи для встановлення та затримання нападників.
Нагадаємо, неподалік столичного вокзалу чоловік вистрілив із травматичної зброї та поранив журналістку.