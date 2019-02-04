Из-за забастовки в аэропорту Гамбурга отменены около 60 рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В аэропорту Гамбурга на севере Германии отменены около 60 рейсов и ожидаются задержки вылетов в связи с забастовкой. Профсоюз добивается повышения зарплаты для почти тысячи сотрудников наземного транспорта аэропорта. Об этом сообщает DW, передает УНН.
"В аэропорту Гамбурга в понедельник, 4 февраля, проходит предупредительная забастовка персонала, обслуживающего наземные транспортные средства аэропорта. Профсоюз Verdi призвал своих членов прекратить работу на весь день, начиная с 3 часов ночи. На 4 февраля запланировано 388 рейсов - 194 вылета и 194 посадки. По предварительным данным, отменены 58 рейсов", - говорится в сообщении издания.
Профсоюз добивается для почти одной тысячи сотрудников наземных транспортных служб гамбургского аэропорта повышения зарплаты на 275 евро в месяц. Эти сотрудники отвечают за погрузку и выгрузку багажа и доставку пассажиров к самолетам на автобусах.
Как сообщал УНН, в городе Дьер, что в Венгрии, бастовали более 9,3 тысяч работников завода автокомпании Audi.