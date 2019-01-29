В Венгрии забастовку устроили более 9 тысяч рабочих завода Audi
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В городе Дьер, что в Венгрии бастуют более 9,3 тысяч работников завода автокомпании Audi из-за неудовлетворенности, которое связано с условиями оплаты труда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“На заводе Audi в венгерском городе Дьер эти выходные еще 300 работников присоединились к забастовке, который в четверг начали 9 тысяч работников предприятия”, — говорится в сообщении издания.
В частности, руководство компании Audi предлагает общее повышение заработной платы на 20% на протяжении 2019-2020 годов, но профсоюз AHFSZ требует немедленного повышения зарплаты на 18%, чтобы получить паритет со словацкими и польскими работниками Audi, которые зарабатывают соответственно на 28% и 39% больше.
Сообщается, что несколько встреч и переговоров не смогли приблизить представителей обеих сторон к согласию.
В частности, сообщается, что всего на заводе работают почти 13 тысяч рабочих.
Из-за массовой забастовки производство на главном заводе Audi в немецком Ингольштадте было приостановлено из-за отсутствия необходимых компонентов, которые поступали из Венгрии, таких как, например, двигатели.
Как сообщал УНН, в начале декабря прошлого года в Германии начались предупредительные забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG. Компания Deutsche Bahn приостановила по всей стране движение поездов дальнего следования, в Берлине не ходят пригородные поезда, серьезные перебои по всей стране.