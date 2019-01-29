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В Угорщині страйк понад 9 тисяч робітників заводу Audi

В Угорщині страйк понад 9 тисяч робітників заводу Audi

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. В місті Дьєр, що на Угорщині, страйкують понад 9,3 тисяч працівників заводу автокомпанії Audi через незадоволення, яке пов'язане з умовами оплати праці. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“На заводі Audi в угорському місті Дьєр цими вихідними ще 300 працівників долучилися до страйку, який у четвер розпочали 9 тисяч працівників підприємства”, — йдеться у повідомленні видання.

Зокрема, керівництво компанії Audi пропонує загальне підвищення заробітної плати на 20% протягом 2019-2020 років, але профспілка AHFSZ вимагає негайного підвищення зарплатні на 18%, щоб отримати паритет зі словацькими і польськими працівниками Audi, які заробляють відповідно на 28% та 39% більше.

Повідомляється, що декілька зустрічей та переговорів не змогли наблизити представників обох сторін до згоди.

Зокрема, повідомляється, що всього на заводі працюють майже 13 тисяч робітників.

Через масовий страйк виробництво на головному заводі Audi в німецькому Інгольштадті було призупинено через відсутність необхідних компонентів, які надходили з Угорщини, таких як, наприклад, двигуни.

Як повідомляв УНН, на початку грудня минулого року, у Німеччині почалися попереджувальні страйки залізничників, організовані Профспілкою працівників залізниці та транспорту EVG. Компанія Deutsche Bahn призупинила по всій країні рух поїздів далекого прямування, у Берліні не ходять приміські поїзди, серйозні перебої по всій країні.

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