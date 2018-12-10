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У Німеччині через страйк зупинилися потяги

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Німеччині рано вранці в понеділок почалися попереджувальні страйки залізничників, організовані Профспілкою працівників залізниці та транспорту EVG. Компанія Deutsche Bahn призупинила по всій країні рух поїздів далекого прямування, у Берліні не ходять приміські поїзди, серйозні перебої по всій країні, передає УНН з посиланням на DW.

У Німеччині через страйк зупинилися потяги

За словами представника Deutsche Bahn, робота поїздів далекого прямування припинена як мінімум до кінця страйку, який офіційно повинен завершитися о 9 годині ранку за місцевим часом.

Наслідки страйку, однак, будуть відчуватися цілий день. Deutsche Bahn попередила пасажирів про сильні перебої в графіку руху поїздів і рекомендувала їм, за можливості, перенести поїздки на вівторок. Квитками можна буде користуватися, пасажирам, що прямують разом з пересадками, протягом 10 та 11 грудня буде дозволено пересідати на будь-які зручні для них поїзди без доплати.

З багатьох регіонів ФРН повідомляється також про масштабні перебої у роботі регіонального залізничного транспорту. Наприклад, з Нюрнберга скасовані всі приміські поїзди у напрямку Вюрцбурга, Мюнхена і Берліна. Найбільш сильно від страйку страждає південно-західна частина ФРН. Робота головного вокзалу Карлсруе повністю зупинена. У Берліні з раннього ранку не ходять приміські електрички. По всій Німеччині також відзначаються перебої в русі вантажного залізничного транспорту.

Профспілка EVG оголосила попереджувальний страйк після провалу тарифних переговорів з Deutsche Bahn. EVG незадоволений тим, що йому не вдалося домогтися необхідного підвищення зарплати для 160 тисяч своїх членів. Deutsche Bahn, зі свого боку, розкритикувала страйк як абсолютно непотрібний, оскільки, на думку компанії, тарифні переговори йшли успішно.

Нагадаємо, вужовтні через страйк в Брюсселі скасували 150 авіарейсів.

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