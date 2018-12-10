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В Германии из-за забастовки остановились поезда

Киев • УНН

 • 10234 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Германии рано утром в понедельник начались предупредительные забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG. Компания Deutsche Bahn приостановила по всей стране движение поездов дальнего следования, в Берлине не ходят пригородные поезда, серьезные перебои по всей стране, передает УНН со ссылкой на DW.

В Германии из-за забастовки остановились поезда

По словам представителя Deutsche Bahn, работа поездов дальнего следования прекращена как минимум до конца забастовки, которая официально должна завершиться в 9 часов утра по местному времени.

Последствия забастовки, однако, будут ощущаться целый день. Deutsche Bahn предупредила пассажиров о сильных перебоях в графике движения поездов и рекомендовала им, по возможности, перенести поездки на вторник. Билеты сохранят свою годность, пассажирам, следующим с пересадками, в течение 10 и 11 декабря будет позволено пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты.

Из многих регионов ФРГ сообщается также о масштабных перебоях в работе регионального железнодорожного транспорта. К примеру, из Нюрнберга отменены все пригородные поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена и Берлина. Наиболее сильно от забастовки страдает юго-западная часть ФРГ. Работа главного вокзала Карлсруэ полностью остановлена. В Берлине с раннего утра не ходят пригородные электрички. По всей Германии также отмечаются перебои в движении грузового железнодорожного транспорта.

Профсоюз EVG объявил предупредительную забастовку после провала тарифных переговоров с Deutsche Bahn. EVG не доволен тем, что ему не удалось добиться требуемого повышения зарплаты для 160 тысяч своих членов. Deutsche Bahn, со своей стороны, раскритиковала забастовку как абсолютно ненужную, поскольку, по мнению компании, тарифные переговоры шли успешно.

Напомним, в октябре из-за забастовки в Брюсселе отменили 150 авиарейсов.

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