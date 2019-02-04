Через страйк в аеропорту Гамбурга скасовано близько 60 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. В аеропорту Гамбурга на півночі Німеччини скасовано близько 60 рейсів і очікуються затримки вильотів у зв'язку зі страйком. Профспілка вимагає підвищення зарплати для майже тисячі співробітників наземного транспорту аеропорту. Про це повідомляє DW, передає УНН.
"В аеропорту Гамбурга в понеділок, 4 лютого, проходить попереджувальний страйк персоналу, який обслуговує наземні транспортні засоби аеропорту. Профспілка Verdi закликала своїх членів припинити роботу на весь день, починаючи з 3 години ночі. На 4 лютого заплановано 388 рейсів - 194 вильоти і 194 посадки. За попередніми даними, скасовані 58 рейсів", - йдеться в повідомленні видання.
Профспілка домагається для майже однієї тисячі співробітників наземних транспортних служб гамбурзького аеропорту підвищення зарплати на 275 євро в місяць. Ці співробітники відповідають за процес завантаження багажу та доставку пасажирів до літаків на автобусах.
Як повідомляв УНН, у місті Дьєр, що в Угорщині, страйкували понад 9,3 тисяч працівників заводу автокомпанії Audi.