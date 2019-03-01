Из-за вспышки кишечной инфекции на неделю закрыли школу в Житомире
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за зарегистрированых случаев гастроэнтероколита среди учеников общеобразовательной школы № 28 г. Житомира, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, с 1 марта приостановлены занятия на неделю. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.
"По информации директора коммунального предприятия "Детская больница имени В.И. Башек" Житомирского городского совета Владимира Галайба, по состоянию на 1 марта в больницу с жалобами, связанными с расстройствами пищеварения, обратились 11 детей, 4 из которых проходят лечение в стационаре, другие - лечатся амбулаторно. Состояние больных оценивается как состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.
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В школе проверено пищеблок столовой и сделано бактериологическое обследование 8 работников столовой.
"По предварительным выводам специалистов Госпотребслужбы и Лабораторного центра в учебном заведении утвержденное примерное меню соблюдается. Продукты, завозятся поставщиками, прошли тендерные закупки отбор. На все продукты представлены документы, удостоверяющие их качество и безопасность. На пищеблоке работает 8 человек, которые прошли своевременно и в полном объеме медицинский осмотр", - добавили в горсовете.
В школе проведена дезинфекция в столовой и местах общего пользования.
По результатам бактериологических и вирусологических исследований ожидаются через 5 дней.
Напомним, пять человек заболели в результате вспышки острой кишечной инфекции в детском саду в Одесской области.