Через спалах кишкової інфекції на тиждень закрили школу у Житомирі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Через зареєстровані випадки гастроентероколіту серед учнів загальноосвітньої школи № 28 м. Житомира, за рішенням міської комісії ТЕБ і НС, з 1 березня призупинено навчання на тиждень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Житомирської міської ради.
“За інформацією директора комунального підприємства „Дитяча лікарня імені В.Й. Башека“ Житомирської міської ради Володимира Галайби, станом на 1 березня до лікарні зі скаргами, пов’язаними із розладами травлення, звернулися 11 дітей, 4 з яких проходять лікування у стаціонарі, інші — лікуються амбулаторно. Стан хворих оцінюється як стан середньої важкості”, — йдеться у повідомленні.
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У школі перевірено харчоблок їдальні та зроблено бактеріологічне обстеження 8 працівників їдальні.
“За попередніми висновками фахівців Держпродспоживслужби та Лабораторного центру у навчальному закладі затверджене примірне меню дотримується. Продукти, що завозяться постачальниками, пройшли тендерні закупівлі відбір. На всі продукти представлені документи, що засвідчують їх якість та безпечність. На харчоблоці працює 8 осіб, які пройшли своєчасно та у повному обсязі медичний огляд”, — додали у міськраді.
В школі проведено дезінфекцію в їдальні та місцях загального користування.
За результатами бактеріологічних та вірусологічних досліджень очікуються через 5 днів.
Нагадаємо, п’ятеро осіб захворіли внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дитсадку на Одещині.