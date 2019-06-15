Из-за смертельного ДТП в Киеве открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. По факту дорожно-транспортного происшествия в районе площади Демеевская в Киеве, в результате которого погибли четыре человека, открыли уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Напомним, сегодня, 15 июня, в Киеве на площади Демеевская произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.
Правоохранители установили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda.