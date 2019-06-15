Через смертельну ДТП у Києві відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. За фактом дорожньо-транспортної пригоди у районі площі Деміївської у Києві, внаслідок якої загинули четверо людей, відкрили кримінальне провадження. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, у Києві на площі Деміївська сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей.
Правоохоронці встановили, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda.